عناوين واسرار الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الجمعة 02 آب/أغسطس 2024

العناوين:

البناء:

– تشييع مليوني عابر للمذاهب لهنية في طهران… وتأكيد إيراني على الرد الرادع

– نصر الله في تشييع شكر: ننتقل من جبهات إسناد إلى المعركة الكبرى المفتوحة

– الردّ آتٍ وسيبكي الذين فرحوا بالاغتيالات… وسيعرفون أي خطوط حمر تجاوزوا

– تشييع حاشد لهنية في طهران بحضور خامنئي

– قاليباف: واجبنا أن نرد بالشكل المناسب

– الحوثي رد محور المقاومة لا بد منه

الأخبار:

– الثـأر

– وزير الدفاع والقائد: طريق مزروع بالألغام!

– القطاع الاستشفائي مستعدّ لحرب… قصيرة

– اقتحام صهيوني مستجد للعالم الافتراضي: بين mtv واسرائيل تتوارد الخواطر

الجمهورية

– واشنطن تُركِّز على منع توسُّع الحرب

– المعركة مفتوحة

– اغتيال الحضارة

– “إسرائيل” تريد تسوية في لبنان وتصفية في غزة

– فشل أميركي في ضبط “إسرائيل” أم قرار سياسي

اللواء:

– نصر الله يفصل بين عمليات الاسناد.. و«الردّ الحتمي» على اغتيال شكر وقصف الضاحية

– الوفد البريطاني لتجنُّب استهداف المدنيين ولبنان يطالبه بالضغط على “إسرائيل”.. وحزب الله يستأنف إطلاق الصواريخ

– هنية يدفن في الدوحة اليوم.. واتصالات أميركية لخفض التصعيد

– أطراف المحور لهجوم مترام.. ونتنياهو مستعد للحرب.. وماور غزة مشتعلة

الديار:

– نصر الله يتوعد برد حتمي وجدّي: اضحكوا قليلًا وستبكون كثيرًا

– قواعد الاشتباك جنوبا تدخل اليوم مرحلة جديدة كمًا ونوعًا

– الصهيونية جلبت الويل لليهود

– الاحتلال يعلن اغتيال محمد الضيف وحماس تنفي

– احتجاجات لعائلات الأسرى ولبيد يدعو لاستثمار الانتصار

النهار:

– حزب الله والمحور… الردّ حتمي والتوقيت فقط؟

– الخارجية الأميركية للنهار: المنطقة نحو مزيد من العنف والمعاناة

– فرنسا لتجديد تقني لولاية قوات “اليونيفيل”

الاسرار

البناء:

– خفايا:

يضع خبراء بشؤون كيان الاحتلال والعلاقات الأميركية “الإسرائيلية” التجرؤ الذي أظهره بنيامين نتنياهو في عمليتي بيروت وطهران في سياق ترجمة قرار أميركي باسترداد قدرة الردع بعد الرد الإيراني الرادع وإمساك حزب الله دفة الحرب في شمال فلسطين المحتلة، لأنهما معنيان مباشرة بالعمليات ضد قوات الاحتلال الأميركي في سورية والعراق لفصل مسار غزة عن مسار مستقبل الاحتلال الأميركي. وقد كُلِّف نتنياهو بالمهمة.

– كواليس:

يقول مرجع سياسي إن الجهات الدبلوماسية الغربية لا تملك جوابًا على سؤال حول حسابات منع الذهاب إلى حرب كبرى في المنطقة وتتصرّف وكأن الجهة التي يمكن مطالبتها بالتعاون لتفادي الحرب هي المقاومة وإيران عبر القول إن لا قدرة على الضغط على كيان الاحتلال وإن الخصوصية الأميركية تمنع ذلك.

وهذا يعني بالنسبة للمقاومة وإيران كما تجيب قياداتها دعوة لمنح الكيان النصر الذي يريد تحت شعار منع وقوع الحرب، وهذه استحالة؛ وهكذا تصبح الحرب وراء الباب.

اللواء:

– همس:

جزم إعلاميون غربيون بارزون استناداً إلى طبيعة التقارير التي كانوا يستمعون إليها أن الأجهزة الأمنية والعسكرية الأميركية كانت على علم بالهجوم على رئيس المكتب السياسي لحماس.

– غمز:

نُقل عن مرجع كبير كلام له دلالات في هذه المرحلة، لجهة التنبه من الانحراف إلى وضعيات لا يحتملها لبنان في هذه المرحلة.

– لغز:

تزايدت الاتصالات في الساعات الماضية لترتيب حجوزات للبنانيين الذين قرروا السفر بعد عيد السيدة في 15 آب للأماكن التي وفدوا منها لقضاء إجازة الصيف.

الجمهورية:

– استغرب مسؤول كبير ما وصفها بالتصريحات والمواقف المجانية الصادرة عن أحد الوزراء.

– سئلت شخصية وسطية عن الملف الرئاسي فقالت: أبعد ممّا تتخيّل.

– سعت عاصمة كبرى عبر رئيس وزراء دولة فاعلة إلى إقناع عاصمة إقليمية بحصر ردها على دولة معتدية بما ال يمنحها ذريعة لشن عدوان أوسع.

المصدر: صحف