الاحتلال الاسرائيلي يخطر بهدم 17 منزلًا في مدينة القدس – موقع قناة المنار – لبنان
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August 5 2024 - 07:44

الاحتلال الاسرائيلي يخطر بهدم 17 منزلًا في مدينة القدس

منذ 1 ساعة 5 August، 2024
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