إنسحاب قوات الاحتلال من الأحياء التي كانت تقتحمها في رام الله – موقع قناة المنار – لبنان
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August 5 2024 - 06:10

إنسحاب قوات الاحتلال من الأحياء التي كانت تقتحمها في رام الله

منذ 57 mins 5 August، 2024
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