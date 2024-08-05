وسائل إعلام إسرائيلية: إخلاء إصابة بحالة حرجة وأخرى بحالة متوسطة جراء انفجار طائرة بدون طيار في منطقة إييليت هشاحر في الجليل الأعلى – موقع قناة المنار – لبنان
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August 5 2024 - 02:54

وسائل إعلام إسرائيلية: إخلاء إصابة بحالة حرجة وأخرى بحالة متوسطة جراء انفجار طائرة بدون طيار في منطقة إييليت هشاحر في الجليل الأعلى

منذ 7 mins 5 August، 2024
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