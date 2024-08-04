كتائب شهداء الأقصى – جنين: استهدفنا تجمعا لجنود العدو على حاجز سالم العسكري غرب مدينة جنين – موقع قناة المنار – لبنان
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August 4 2024 - 19:58

كتائب شهداء الأقصى – جنين: استهدفنا تجمعا لجنود العدو على حاجز سالم العسكري غرب مدينة جنين

منذ 2 ساعة 4 August، 2024
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