كتائب شهداء الأقصى – جنين: استهدفنا تجمعا لجنود العدو على حاجز سالم العسكري غرب مدينة جنين – موقع قناة المنار – لبنان
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August 4 2024 - 19:58
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كتائب شهداء الأقصى – جنين: استهدفنا تجمعا لجنود العدو على حاجز سالم العسكري غرب مدينة جنين
منذ 2 ساعة
4 August، 2024
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