القائم بأعمال الخارجية الإيرانية: لن نتردد في الدفاع عن أمننا وسيادتنا لخلق الردع حيال إسرائيل ونستغرب صمت الأوروبيين وعدم صدور قرار دولي يدين الاعتداءات الصهيونية في طهران – موقع قناة المنار – لبنان
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August 4 2024 - 21:48

القائم بأعمال الخارجية الإيرانية: لن نتردد في الدفاع عن أمننا وسيادتنا لخلق الردع حيال إسرائيل ونستغرب صمت الأوروبيين وعدم صدور قرار دولي يدين الاعتداءات الصهيونية في طهران

منذ 47 mins 4 August، 2024
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