الرئيس الإيراني لوزير الخارجية الأردني: اغتيال هنية خطأ صهيوني جسيم لن يمر دون رد واغتيال هنية كضيف لدى طهران انتهاك للقانون الدولي ونأمل من العالم إدانته – موقع قناة المنار – لبنان
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August 4 2024 - 21:48

الرئيس الإيراني لوزير الخارجية الأردني: اغتيال هنية خطأ صهيوني جسيم لن يمر دون رد واغتيال هنية كضيف لدى طهران انتهاك للقانون الدولي ونأمل من العالم إدانته

منذ 41 mins 4 August، 2024
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