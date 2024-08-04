وقفة فلسطينية لبنانية في مدينة صور تلبية لنداء القائد الشهيد إسماعيل هنية لنصرة غزة والاسرى

تلبية لنداء وجهه القائد الشهيد إسماعيل هنية رئيس حركة حماس قبيل استشهاده ، باعتبار 3 آب يوما عالميا لنصرة غزة والاسرى، نظم العمل الجماهيري في حركة حماس السبت وقفة شعبية فلسطينية لبنانية في مدينة صور لنصرة غزة وقضية الاسرى.

وشارك في الوقفة وفد قيادي من حركة حماس وعضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسين جشي، و ممثلون عن الفصائل الفلسطينية والاحزاب اللبنانية والبلديات والهيئات الاجتماعية والمشايخ، وحشد شعبي كبير.

وقال رافت مرة عضو القيادة السياسية في حركة حماس مسؤول العمل الجماهيري ان لقاءنا اليوم تلبية لنداء الشهيد القائد إسماعيل هنية، لنصرة غزة والاسرى. واعتبر مرة ان غزة تعرضت لعدوان صهيوني ارهابي،لكنها صمدت وضحت وأفشلت مخططات الاحتلال،وأكد أن المقاومة تعمل من أجل تحرير جميع الأسرى.

ثم ألقى النائب حسين جشي كلمةً عبّر فيها عن الفخر بأمّة قادتها شهداء نذروا أنفسهم لله وعبروا جغرافيا الحدود والمذاهب، وارتقوا بأرواحهم لكنّهم ظلّوا حاضرين وتركوا إرثاً من الأبطال لا ينفد.

واعتبر النائب جشّي بأنّ قتل القائدين الشهيدين إسماعيل هنيّة والسيد فؤاد شكر أرَّخ لمرحلة جديدة من طوفان الأقصى، وأعطى زخماً قوياً للأمّة في مواجهة العدوّ، مضيفاً “سنكمل الطريق بلا كلل ولا ملل ولا تراجع، بل بكلّ قوّة وإرادة وعزم حتى يأذن الله سبحانه بالفتح المبين والنصر المؤزّر”.

وختم: “لأهلنا الشرفاء في فلسطين وغزّة العزّة سنبقى معكم وإلى جانبكم ولن نترككم، وستبقى هذه الجبهة مفتوحة في مواجهة عدوّنا وعدوّكم حتى يتراجع عن عدوانه ويوقف إطلاق النار بشكل تام، ونرضى بما ترضى به المقاومة في غزّة”.

ثم كانت كلمة لبلدية صور القاها عضو مجلسها المحامي محمود الملاح الذي اشاد بشجاعة وصبر الفلسطينيين في قطاع غزة،وتحدث عن حتمية زوال الاحتلال. وفي الختام تحدث محمود جمعة باسم جمعية الحولة فأشاد بصمود شعبنا رغم الدعم الغربي للاحتلال، وشدد على الوحدة الفلسطينية الحقيقة لمواجهة العدوان.

المصدر: موقع المنار