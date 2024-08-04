مسيرة سيارة لـ “تجمع أهالي شهداء وجرحى ومتضرري انفجار مرفأ بيروت” من أمام بلدية الغبيري باتجاه المرفأ

نظم “تجمع أهالي شهداء وجرحى ومتضرري انفجار مرفأ بيروت”، الساعة الرابعة من عصر اليوم، مسيرة سيارة باتجاه المرفأ، انطلقت من أمام مدخل بلدية الغبيري- طريق المطار.

وتوقفت المسيرة أمام قصر العدل لتسجيل موقف، وألقى رئيس التجمع ابراهيم حطيط كلمة توجه فيها الى القاضي طارق بيطار بالقول: “انك لا تستطيع الاستمرار بهذه القضية لانك مدعى عليك من قبل مدعي عام التمييز السابق غسان عويدات”.كما توجه الى مكتب الادعاء بالقول: “انتم وكلاؤنا ولكنكم تقاطعوننا بالسياسة وتستخدمون هذه القضية بطريقة سياسية وهذا أمر لا نقبله، ونحن بصدد دراسة لعزلكم وتعيين محاميين غيركم”.

ثم عاودت المسيرة الانطلاق إلى مرفأ بيروت حيث التحرك المركزي.

المصدر: الوكالة الوطنية