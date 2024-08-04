اعلام العدو: طلب من سكان الجليل الأعلى الليلة البقاء بالقرب من المناطق المحصنة وذلك بعد تقييم محدث للوضع مع الجيش – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
August 4 2024 - 00:48
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
خطابات
الرياضة
إقتصاد
منوعات
نجاحات
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
03 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الإمساك
{{emsak}}
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
صحافة البيانات
حصاد تموز
خريطة مجازر اليمن
محطات الشهيد قاسم سليماني
مسار المجد
سجل أبطال كأس العالم
ترددات البث
البث المباشر
القناة 12 الصهيونية: تعليمات للسفارات الإسرائيلية برفع حالة التأهب وزيادة اليقظة ضمن الاستعداد للرد الإيراني
اعلام العدو: طلب من سكان الجليل الأعلى الليلة البقاء بالقرب من المناطق المحصنة وذلك بعد تقييم محدث للوضع مع الجيش
منذ 40 mins
4 August، 2024
عاجل
الجليل الاعلى
كيان العدو
التعليقات
ذات صلة
ألون بن دافيد: هناك إجماع في المؤسسة الأمنية “نتنياهو قرر التخلي عن المختطفين ويختار مواصلة الحرب”
الخبير العسكري ألون بن دافيد: يقول مسؤول أمني كبير” صفقة المختطفين الآن يمكن أن تمنع نشوب حرب إقليمية”
سموتريتش: إن صحت التسريبات المتداولة حول قادة في المؤسسة الأمنية لا يؤيدون سياستنا فمرحبا باستقالتهم
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات قناة المنار
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}