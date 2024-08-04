اعلام العدو: طلب من سكان الجليل الأعلى الليلة البقاء بالقرب من المناطق المحصنة وذلك بعد تقييم محدث للوضع مع الجيش – موقع قناة المنار – لبنان
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August 4 2024 - 00:48

اعلام العدو: طلب من سكان الجليل الأعلى الليلة البقاء بالقرب من المناطق المحصنة وذلك بعد تقييم محدث للوضع مع الجيش

منذ 40 mins 4 August، 2024
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