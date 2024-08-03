وسائل إعلام أجنبية: هيئة بحرية بريطانية تتلقى تقريرًا عن حادث ثانٍ على بعد 125 ميلًا بحريًا شرق عدن باليمن – موقع قناة المنار – لبنان
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August 3 2024 - 22:42

وسائل إعلام أجنبية: هيئة بحرية بريطانية تتلقى تقريرًا عن حادث ثانٍ على بعد 125 ميلًا بحريًا شرق عدن باليمن

منذ 48 mins 3 August، 2024
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