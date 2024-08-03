المقاومة الإسلامية تزف الشهيد على طريق القدس علي نزيه عبد علي “جون” من بلدة عيتيت الجنوبية (مواليد عام 1984) – موقع قناة المنار – لبنان
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August 3 2024 - 15:16

المقاومة الإسلامية تزف الشهيد على طريق القدس علي نزيه عبد علي “جون” من بلدة عيتيت الجنوبية (مواليد عام 1984)

منذ 1 ساعة 3 August، 2024
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