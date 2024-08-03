4 عملات عربية هي الأقوى في العالم على الاطلاق

تحتل 4 عمليات عربية صدار قائمة اقوى 10 عملات في العالم من بين 180 عملة معترف بها من قبل الأمم المتحدة حول العالم، فيما يأتي الدولار الأمريكي بالمرتبة العاشرة عالميًا بقائمة اقوى العملات، فيما تسيطر 4 عملات عربية على المراتب الأربع الأولى.

وجاءت قائمة اقوى العملات العالمية كالاتي:

1-الدينار الكويتي ويعادل 3.27 دولار

يعد الدينار الكويتي، العملة الأعلى قيمة في العالم، فمنذ طرحه لأول مرة في عام 1960، احتل الدينار الكويتي باستمرار المرتبة الأولى كأكثر العملات قيمة في العالم، حيث يساهم الاستقرار الاقتصادي في الكويت، المدفوع باحتياطياتها النفطية ونظام الإعفاء الضريبي، في ارتفاع الطلب على عملتها، وبين المغتربين الهنود، يعتبر سعر صرف الروبية الهندية مقابل الدينار الكويتي شائعًا بشكل خاص.

2- الدينار البحريني ويعادل 2.65 دولار

يأتي الدينار البحريني بالمرتبة الثانية كثاني اقوى عملة في العالم، ويرتبط الدينار البحريني بالدولار الأمريكي ويُستخدم حصريًا في البحرين، ومع وجود مجتمع قوي من المغتربين، بما في ذلك عدد كبير من الهنود، يحتل الدينار البحريني المرتبة الثانية كأقوى عملة على مستوى العالم.

3- الريال العماني ويعادل 2.60 دولار

يأتي الريال العماني بالمرتبة الثالثة عالميًا، وقد تم تقديمه بعد أن توقفت الدولة عن استخدام الروبية الهندية كعملة رسمية لها، وباعتبارها دولة ذات احتياطيات نفطية كبيرة، يعتمد اقتصاد سلطنة عمان بشكل كبير على قطاع النفط، ويعد الريال العماني الذي يرتبط بالدولار الأمريكي، هو ثالث أغلى عملة في العالم.

4- الدينار الأردني ويعادل 1.41 دولار

اصبح الدينار الأردني بمثابة العملة الرسمية في الأردن منذ أن حل محل الجنيه الفلسطيني في عام 1950، وقد ساهمت أسعار الصرف الثابتة والاقتصاد المتنوع في الأردن في ارتفاع قيمة عملته، مما جعلها رابع أقوى عملة على مستوى العالم.

5- الجنيه الإسترليني ويعادل 1.26

تستخدم بريطانيا العظمى الجنيه الإسترليني (GBP)، والذي يُستخدم على نطاق واسع في بلدان وأقاليم أخرى، وباعتباره خامس أقوى عملة في العالم، فهو مهم في التمويل العالمي، وتساهم مكانة لندن كمركز مالي والأنشطة التجارية المكثفة لبريطانيا في قوة الجنيه الإسترليني.

ويأتي بعد ذلك :

6- جنيه جبل طارق يعادل 1.26 دولار

7 –دولار جزر كايمان يعادل 1.20 دولار

8- الفرنك السويسري يعادل 1.14

9-اليورو يعادل 1.08 دولار

10-الدولار الأمريكي يعادل 1.0 دولار

المصدر: السومرية نيوز