أمير قطر استقبل النائب الاول للرئيس الايراني وبحث معه التطورات الاقليمية والدولية – موقع قناة المنار – لبنان
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August 2 2024 - 18:22

أمير قطر استقبل النائب الاول للرئيس الايراني وبحث معه التطورات الاقليمية والدولية

منذ 26 mins 2 August، 2024
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