ميقاتي اجتمع الى سفراء الدول الخمس الكبرى وتأكيد تطبيق الـ1701

عقد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، في حضور وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب، اجتماعا في السرايا اليوم مع سفراء الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن وهم سفراء كل من الولايات المتحدة الاميركية، فرنسا، بريطانيا الصين وروسيا، وممثلي الدول الاعضاء غير الدائمين الموجودين في لبنان، وهم سفراء الجزائر، اليابان، سويسرا وكوريا الجنوبية.

وشارك في الاجتماع مستشارا رئيس الحكومة السفير بطرس عساكر وزياد ميقاتي.

وفي خلال الاجتماع تم “تأكيد الثوابت اللبنانية في ما يتعلق بالوضع في المنطقة، واهمها تأكيد اولوية تطبيق قرارات الامم المتحدة ولا سيما القرار1701″.

واستقبل رئيس الحكومة النائب السابق بهية الحريري وبحث معها المواضيع المشتركة بين وزارتي التربية والصحة و”مؤسسة الحريري” و”مؤتمر القمة المعني بالمستقبل” الذي سيعقد في شهر ايلول المقبل في نيويورك.

كمز استقبل رئيس الحكومة المدير العام لامن الدولة اللواء انطوان صليبا.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام