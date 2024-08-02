المقاومة الاسلامية تستهدف مواقع للعدو شمالي فلسطين المحتلة

دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، استهدف مجاهدو ‌‌‌‏المقاومة الإسلامية انتشاراً لجنود العدو في ‏موقع الضهيرة بالقذائف ‏المدفعية وأصابوه إصابة مباشرة. ‏كما استهدف المجاهدون موقع بياض بليدا بقذائف ‌‏المدفعية وأصابوه إصابة مباشرة كذلك تم استهداف موقع السمّاقة في تلال ‏كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة.

كما استهدف مجاهدو ‌‌‌‌‏المقاومة موقع المرج ‏بالأسلحة ‌‏الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة. ‏

وشيعت بلدةُ شمع ، الشهداءَ الأربعةَ من التابعيةِ السورية الذين قضَوا عصرَ أمس ، جراءَ غارةٍ اسرائيليةٍ معاديةٍ استهدفت بشكلٍ مباشرٍ منزلًا ما أدى الى استشهادِ الوالدةِ معَ أطفالِها الثلاثة ، وجرحِ مواطنينَ لبنانيينَ من سكان البلدة .

موكب التشييع انطلق من أمام المستشفى اللبناني الايطالي في صور بعدما نقلتهم سيارات إسعاف الهيئة الصحية الإسلامية وكشاف الرسالة ، ومن ثمّ أدوا الصلاة على أجسادهم، ليواروا بعدها الثرى في جبانة البلدة .

المصدر: قناة المنار