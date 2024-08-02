المقاومة الاسلامية تستهدف مواقع للعدو شمالي فلسطين المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 2 2024 - 16:48

المقاومة الاسلامية تستهدف مواقع للعدو شمالي فلسطين المحتلة

منذ 32 mins 2 August، 2024
المقاومة الإسلامية
لبنان

دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، استهدف مجاهدو ‌‌‌‏المقاومة الإسلامية انتشاراً لجنود العدو في ‏موقع الضهيرة بالقذائف ‏المدفعية وأصابوه إصابة مباشرة. ‏كما  استهدف المجاهدون موقع بياض بليدا بقذائف ‌‏المدفعية وأصابوه إصابة مباشرة كذلك تم استهداف موقع السمّاقة في تلال ‏كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة.

كما استهدف مجاهدو ‌‌‌‌‏المقاومة  موقع المرج ‏بالأسلحة ‌‏الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة. ‏

وشيعت بلدةُ شمع ، الشهداءَ الأربعةَ من التابعيةِ السورية الذين قضَوا عصرَ أمس ، جراءَ غارةٍ اسرائيليةٍ معاديةٍ استهدفت بشكلٍ مباشرٍ منزلًا ما أدى الى استشهادِ الوالدةِ معَ أطفالِها الثلاثة ، وجرحِ مواطنينَ لبنانيينَ من سكان البلدة .
موكب التشييع انطلق من أمام المستشفى اللبناني الايطالي في صور بعدما نقلتهم سيارات إسعاف الهيئة الصحية الإسلامية وكشاف الرسالة ، ومن ثمّ أدوا الصلاة على أجسادهم، ليواروا بعدها الثرى في جبانة البلدة .

المصدر: قناة المنار

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