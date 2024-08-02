الضفة الغربية | اصابات في صفوف المواطنين… واقتحامات واعتقالات

أعلنت وسائل إعلام فلسطينية عن إصابة شاب برصاص العدو خلال المواجهات المندلعة قرب جبل صبيح جنوب نابلس بالضفة المحتلة. يأتي ذلك في وقت أصيب فيه فلسطيني بجراح خطيرة برصاص قوات الاحتلال الحي في المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل؛ مساء أمس الخميس.

وفي التفاصيل، فإن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي تجاه شاب (21 عاماً) أثناء قيادته لدراجة في المنطقة الجنوبية، ما أسفر عن إصابته بجراح خطيرة في الظهر، وجرى نقله إلى المستشفى.

وأفادت وزارة الصحة بوصول إصابة خطيرة في الصدر برصاص الاحتلال الحي إلى مستشفى محمد علي المحتسب الحكومي في الخليل، ووصفت حالة المصاب بالمستقرة.

وفي قلقيلية، أصيب شاب برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها وسط المدينة. وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت قلقيلية وأطلقت الرصاص وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين، ما أدى إلى إصابة شاب بالرصاص.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن طواقمها نقلت طفلاً (9 سنوات) بعد دهسه من قبل جيب عسكري إسرائيلي خلال اقتحام المدينة.

وفي واد فوكين غرب بيت لحم، اقتحم مستوطن القرية ثم توجه إلى بقالة ومزق صورة أحد الشهداء وداس عليها، وعندما حاول شبان التصدي له، أطلق الرصاص الحي عليهم دون إصابات.

هذا وقال مراسل “قناة الجزيرة” إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مدينة نابلس وقرية رامين شرقي طولكرم في الضفة الغربية المحتلة.

وأشار إلى أن اقتحام قوات الاحتلال لنابلس جرى عبر حاجز بيت فوريك شرقي المدينة، فيما أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن مقاومين استهدفوا قوات الاحتلال التي اقتحمت رامين بعبوة ناسفة.

🔴استهداف قوات الاحتلال بعبوة محلية الصنع أثناء اقتحام بلدة رامين. pic.twitter.com/JYlnVReWxw — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) August 2, 2024

المصدر: مواقع إخبارية