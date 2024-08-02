صنعاء | تحت شعار “وفاء لدماء الشهداء.. مع غزة حتى النصر”… مليونية جديدة نصرةً لفلسطين

شهد ميدان السعبين أكبر ميادين العاصمة اليمنية صنعاء، عصر اليوم الجمعة، مسيرة مليونية جديدة تحت شعار (وفاء لدماء الشهداء.. مع غزة حتى النصر)، في طوفان بشري متجدد نصرة وإسنادا للشعب الفلسطيني.

وحمل المتظاهرون الأعلام اليمنية والفلسطينية ورايات الحرية، وصور الشهيدين إسماعيل هنية والسيد فؤاد شكر، واللافتات المنددة بالجرائم الصهيونية بحق أحرار الأمة، مؤكدين وحدة محور الجهاد والمقاومة.

كما أكد المحتشدون أنَّ جرائم العدو لن تزيدهم إلا انطلاقةً، وتفاعلاً، وصموداً، وجديَّةً، وعملًا، واستمرارًا وثباتاً على الموقف، واستعدادًا للتضحية في سبيل الله وقضايا الأمة، والسير على طريق الشهداء العظماء.

بيان مسيرات (وفاء لدماء الشهداء.. مع غزة حتى النصر)

وأكد بيان مسيرات (وفاء لدماء الشهداء.. مع غزة حتى النصر) “التفويض المطلق للسيد القائد عبدالملك بدرالدين الحوثي، والتأييد الواضح والصريح لكل الخطوات العملية القادمة والرد الكبير لمحور الجهاد والمقاومة على جرائم كيان العدو الصهيوني، ووفاء للشعب الفلسطيني المظلوم”.

وشدّ البيان على أيدي مجاهدي القوات المسلحة وكل جبهات محور الجهاد والمقاومة للاستعداد للرد المشرف على كيان العدو، والذي سيقضي على ما تبقى من وهم القدو لدى العدو، مؤكدين ثقتهم بالنصر الموعود.

هذا وعزى “الأمة العربية والإسلامية والشعبين الفلسطيني واللبناني ومقاومتهما المجاهدة باستشهاد قائدين كبيرين من رموز عزة الأمة وشرفها وقادة جهادها ومن طليعة مجاهديها في مواجهة أعدائها وهم القائد المجاهد الكبير إسماعيل هنية، والقائد المجاهد فؤاد شكر”.

وأشاد البيان “بالقائد المجاهد الشهيد هنية، صاحب التاريخ الجهادي المشهود، والمواقف البطولية التاريخية الذي اغتالته يد الإجرام الصهيوني وهو في ضيافة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، في مناسبة مراسم تنصيب رئيسها المنتخب”.

ونوه بالقائد المجاهد السيد فؤاد شكر “الذي قارع الطغيان الأمريكي والصهيوني لعدة عقود وكان أبا ورمزا وقوة لأجيال من المجاهدين، وقدوة لأجيال من المجاهدين الأبرار”. وذكر البيان أن “العدو الصهيوني اغتال الشهيدين في جريمتين وحشيتين بمساندة وموافقة أمريكية عاد بها السفاح نتنياهو من عاصمة الشيطان الأكبر أمريكا”.

وأضاف “نقول للعدو الإسرائيلي الملعون على لسان الأنبياء وبنص كتاب الله، أنت تعلم أن اغتيال قادة المقاومة لن يخلصك من مصيرك المحتوم بالزوال”، لافتاً إلى أن “اغتيال قادة المقاومة لن يُخلص كيان العدو من مصيرة المحتوم وهو الزوا”ل، مشيرا أن “العدو اغتال في السابق الكثير من قادة المقاومة دون أن يحقق شيء، فلم تضعف المقاومة بل باتت اليوم أشد قوة”.

ولفت إلى “أن الشهداء القادة لم يختاروا طريق الجهاد والمقاومة إلا وهم مستعدون بالتضحية والشهادة في سبيل الله، وسيكون من ثمار تضحياتهم في تنامي مسيرة الجهاد أكثر”.

وأشار بيان المسيرات إلى أن “لجوء العدو إلى الاغتيالات فرارا من هزيمته التي مني بها على أيدي المجاهدين في غزة، ومحاولة لاستعادة هيبته التي سقطت في 7 أكتوبر، وبعد الضربات الموجعة التي تلقاها من جبهات الإسنان”.

كما أكد “أن ردع العدو قد سقط وهيبته قد مرغت في الرمال، وعليه أن يعرف أن الزمن الذي كانت فيه “إسرائيل” تقتل دون رادع قد ولى، وأتى زمن محور القدس والجهاد والمقاومة، الذي سيجعله يدفع ثمن جرائمه وحماقاته”.

وخاطب بيان المسيرات شعوب الأمة العربية والإسلامية بأن “العدو هو الخطر على المنطقة وأن الخيار الرد الأنسب لمواجهته هو التحرك والجهاد في سبيل الله، وإلا لن يسلم منه أحد حتى المتخاذلين الذين يعتقدون أنهم بعيدين عن جرائمه وعدوانيته”. وجدد بيان المسيرات المليونية “التأكيد على الالتزام بالموقف الإيماني الثابت والمبدئي المساند للشعب الفلسطيني، حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة، بالعمليات العسكرية وبالفعاليات وبالتعبئة والمقاطعة، والتبرع دون كلل ولا ملل”.

ووفاء وتلبية لدعوة الشهيد إسماعيل هنية دعا بيان المسيرات إلى “التحرك بالأنشطة والوقفات المساندة للأسرى وللشعب الفلسطيني يوم غد السبت في العاصمة والمحافظات”.

المصدر: موقع المسيرة