الدفاع المدني: انتشال شهيدة طفلة و 4 جرحى من منزل لعائلة “السوافيري” قصفه الاحتلال الإسرائيلي في منطقة الزيتون جنوبي مدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 2 2024 - 06:08

الدفاع المدني: انتشال شهيدة طفلة و 4 جرحى من منزل لعائلة “السوافيري” قصفه الاحتلال الإسرائيلي في منطقة الزيتون جنوبي مدينة غزة

منذ 1 ساعة 2 August، 2024
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