جيش الاحتلال الإسرائيلي يزعم إنّه قتل مراسل الجزيرة في غزة إسماعيل الغول لأنه كان عنصراً في القسّام – موقع قناة المنار – لبنان
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August 2 2024 - 03:06

جيش الاحتلال الإسرائيلي يزعم إنّه قتل مراسل الجزيرة في غزة إسماعيل الغول لأنه كان عنصراً في القسّام

منذ 11 mins 2 August، 2024
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