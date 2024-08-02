استهداف منزل يعود لعائلة أبو جزر في محيط الجامعة الإسلامية بمنطقة معن شرقي مدينة خانيونس جنوبي القطاع – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
August 2 2024 - 01:34

استهداف منزل يعود لعائلة أبو جزر في محيط الجامعة الإسلامية بمنطقة معن شرقي مدينة خانيونس جنوبي القطاع

منذ 13 mins 2 August، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة