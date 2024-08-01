غزة | ثلاثمئة يوم على العدوان… ولم يهن أهل المقاومة

ثلاثمئة ولم تهن المقاومة في فلسطين، ولم يهن قطاع غزة. ثلاثمئة ورغم كل القتل والدمار والحصار والتجويع وصور الانتصارات المروّج لها، حتى لو كانت اغتيالات مؤلمة على مستوى قيادات (آخرها اغتيال مسؤول المكتب السياسي في حركة حماس اسماعيل هنية)، تبقى كلها انجازات وهمية لهذا الكيان الذي سيبقى قابعاً في دائرة الاستهداف.

لماذا هي انجازات وهمية؟ ليس الأمر مبالغة، إنها وقائع. وهنا نطرح الأسئلة التالية التي من شأنها توضيح الأمر: هل يعني اغتيال قيادات انتهاء مشروع بكامله؟ ألم تثبت أحداث كثيرة سابقة من هذا النوع أن المقاومة وفعاليتها وقوتها غير مرتبطة بأفراد؟ كما أن القتل والمجازر لا تزيد بيئة المقاومة إلا تمسكاً بخياراتها واصراراً على المضي قدماً في هذا المسار الصعب؟ لا بل إنه مع مرور الوقت، فإن هؤلاء يوقنون أكثر أن ضرب هذا الكيان وكسره نهائياً مسألة وقت دونها تضحيات جسام لكنها ممكنة، بشرط أساسي: أن لا تهنوا.

وهذا ما يحدث في غزة عقب ثلاثمئة يوم على بدء العدوان.

تطورات العدوان

وفي السياق، انتشلت طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني شهيداً و6 إصابات بعد استهداف منزل في منطقة السلاطين ببيت لاهيا شمال غزة باتجاه مستشفى الإندونيسي.

وارتقى 3 شهداء وأصيب آخرون إثر قصف صهيوني استهدف مجموعة من المواطنين قرب مسجد بلال في حي تل السلطان غربي رفح.

وأعلنت وزارة الصحة أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرتين ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 35 شهيدا و55 إصابة خلال ال 24 ساعة الماضية.

وأكدت الوزارة في بيان لها ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 39480 شهيدا و91128 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي، مشيرة إلى أنه “لا زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

إلى ذلك، قال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: إن نظام إدارة النفايات الصلبة في قطاع غزة قد انهار بالكامل، مشيراً إلى أنه لا توجد إمكانية للوصول إلى مكبات النفايات الرئيسية، مما أدى إلى تراكم النفايات حول المناطق السكنية.

‏وحذر بأن ذلك يشكل تهديدًا كبيرًا للصحة والبيئة، مما يؤدي إلى زيادة انتشار الأمراض مثل الإسهال وأمراض الجهاز التنفسي.

ووصل 15 أسيرًا محررا إلى مستشفى شهداء الأقصى بعد الإفراج عنهم عبر حاجز كيسوفيم العسكري شرقي دير البلح وسط قطاع غزة.

أحد الأسرى المفرج عنهم صباح اليوم من قطاع غزة، يتحدث عن ظروف الاعتقال الصعبة في سجون الاحتلال. pic.twitter.com/mH2fFWOm6c — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) August 1, 2024

وارتقى شهيدان وأصيب آخران بقصف الاحتلال منزلا في حي الشيخ رضوان في غزة.

وانتشلت طواقم الدفاع المدني والخدمات الطبية إصابة خطيرة من منزل لعائلة شريم الذي استهدفه الاحتلال الإسرائيلي اليوم في محيط جسر الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة.

وأصيب مواطنان بعد إطلاق قنبلة من طائرة “كواد كابتر” للاحتلال في شارع الجامع الكبير بمخيم البريج وسط القطاع.

واستشهد مواطنان جراء قصف الاحتلال محيط دوار الكويت جنوب مدينة غزة.

وقصفت مدفعية الاحتلال، صباح اليوم الخميس، جنوبي مدينة غزة، وسمعت أصوات انفجارات بمحيط أنصار والميناء غربي المدينة.

وأفادت مصادر محلية بتقدم جزئي لآليات الاحتلال العسكرية على شارع الرشيد غرب مدينة غزة، تزامنًا مع إطلاق نار وقذائفها بشكل مكثف.

وقصفت مدفعية الاحتلال شمال شرقي مدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة، والمناطق الغربية من النصيرات وسط القطاع.

وتجدد القصف المدفعي وإطلاق النار من آليات الاحتلال الإسرائيلي العسكرية، صباح اليوم الخميس، في تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة.

وشنّت طائرات الاحتلال الحربية غارة على مخيم النصيرات للاجئين وسط قطاع غزة. بينما أبلغ عن شهيدين وعدة إصابات جراء قصف الاحتلال منزلاً لعائلة سعد في أرض المفتي شمال مخيم النصيرات.

وتعرضت الأجزاء الشرقية لمخيمي البريج والمغازي للاجئين وسط قطاع غزة، لقصف مدفعي وإطلاق نار من آليات الاحتلال، استهدف منازل المواطنين؛ لا سيما شرقي المغازي.

واستشهد 6 مواطنين في استهداف سيارة مدنية على مدخل مخيم المغازي وسط قطاع غزة. والشهداء الستة هم: رأفت حمد، محمد أبو عبدو، مجدي أبو عبدو، مروان أبو عبدو، ماجد أبو عبدو، ورامي مطر.

وأغارت طائرات الاحتلال على أرض زراعية محيط مدخل الزوايدة على شارع صلاح الدين وسط القطاع.

وتجدد إطلاق النار من طائرات الـ “كواد كابتر” الإسرائيلية والقصف المدفعي شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

المصدر: مواقع إخبارية