مستوطنون صهاينة يحرقون مركبات فلسطينية في قرية برقا شرقي رام الله وبني نعيم شرقي الخليل – موقع قناة المنار – لبنان
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August 1 2024 - 05:44

مستوطنون صهاينة يحرقون مركبات فلسطينية في قرية برقا شرقي رام الله وبني نعيم شرقي الخليل

منذ 9 mins 1 August، 2024
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