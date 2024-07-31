الصمد بارك استشهاد هنية والقائد شكر: وحدة الساحات تجلت بالميادين والدماء

ارك النائب جهاد الصمد “بالشهادة للقائد الجهادي الكبير السيد فؤاد شكر(السيد محسن) ولرئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية”.

وقال الصمد في حديث له الاربعاء “اليوم وحدة الساحات تجلت في الميادين وبالدماء اللبنانية والفلسطينية وفي إيران وهذه أيضاً من المؤشّرات على مدى تلاحم هذه المسارات”، وأضاف “نحن لدينا ملء الثقة بقيادة هذا المحور، محور الممانعة، الذي نفتخر بالإنتماء إليه، وبأنّ الرد سيكون في الزمان والمكان المناسبين”.

ولفت الصمد الى ان “أبناء الضاحية الجنوبية أصبح لديهم دين كبير على الوطن وعلى هذا المحور بالذات”، وتابع “هم يعلموننا كلّ يوم دروساً في التضحية والمقاومة والصمود والثبات والعقيدة، نحن نشدّ على أيديهم ونقول لهم إنّ الثمن الذي يُدفع كبير جدّاً، إنّما الأجر عند الله سيكون أكبر إنْ شاء الله”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام