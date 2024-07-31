بلينكن: الولايات المتحدة “لم تكن على علم” باغتيال هنية

أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الأربعاء أن الولايات المتحدة “ليس لها يد” في اغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس اسماعيل هنية في طهران. وقال في مقابلة متلفزة نشر مكتبه مقتطفات منها “أولا لم نكن على علم وليس لنا يد” في ذلك.

وقال بلينكن في مقابلة مع قناة “نيوز ايجيا” في سنغافورة “لا أستطيع أن أشرح لكم ما يعنيه هذا. أستطيع أن أقول لكم إن ضرورة التوصل إلى وقف لإطلاق النار، والأهمية التي يمثلها ذلك بالنسبة للجميع، ما زالت قائمة”.

كان هنية في طهران لحضور حفل تنصيب الرئيس الإيراني الجديد عندما استشهد في عدوان إسرائيلي، بحسب ما أعلنت حركة حماس الأربعاء.

وكان الشهيد هنية يشرف على المفاوضات للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في غزة وإطلاق سراح الرهائن في القطاع مقابل الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.

وقال بلينكن الذي يزور سنغافورة إن وقف إطلاق النار في غزة أساسي أيضًا لمنع اتساع رقعة النزاع في المنطقة.

قال بلينكن في منتدى في المدينة “لقد عملنا منذ اليوم الأول ليس فقط لمحاولة الوصول إلى مكان أفضل في غزة ولكن أيضًا لمنع توسع النزاع سواء في الشمال مع لبنان وحزب الله، أو في البحر الأحمر أو مع إيران وسوريا والعراق… الأساس للتحقق من عدم حدوث ذلك، وقدرتنا على الانتقال إلى مكان أفضل، هو التوصل إلى وقف لإطلاق النار”.

المصدر: أ ف ب