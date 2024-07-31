الخارجية الكويتية: ندين الهجوم الذي تعرضت له الجمهورية الإسلامية الإيرانية وأدى إلى اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحماس – موقع قناة المنار – لبنان
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July 31 2024 - 19:04
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كتائب شهداء الأقصى: قصفنا بوابل من قذائف الهاون جنود وآليات العدو المتمركزة على تلة الحشاشين غرب مدينة رفح
قوات الشهيد عمر القاسم: استهدفنا بقذائف الهاون تجمعًا لآليات العدو المتوغلة في حي السلام شرق رفح جنوب قطاع غزة
كتائب القسام: نفذنا عمليتي إطلاق نار بالخليل استهدفتا مستوطنًا قرب "كريات أربع" وقوة صهيونية قرب المسجد الإبراهيمي
كتائب القسام: استهدفنا خلال الاشتباك دبابة ميركافا بقذيفة "الياسين 105" وفور وصول قوة الإنقاذ تم دك المكان بالهاون
الصحة اللبنانية: حصيلة الشهداء الذين ارتقوا في الاعتداء الاسرائيلي على الضاحية خمسة شهداء من بينهم ثلاث سيدات وطفلان
مفتو المناطق اللبنانية دانوا الاعتداء على الضاحية واكدوا انه عمل ارهابي ووحشي وتماد في توسيع الاعتداءات
وزارة الصحة في غزة: 45 شهيدًا و77 جريحًا خلال الساعات الماضية نتيجة القصف الصهيوني المستمر على القطاع
وسائل إعلام فلسطينية: 9 شهداء في قصف صهيوني استهدف سيارة عند مدخل الزوايدة قرب شركة الكهرباء وسط قطاع غزة
كتائب القسام: مجاهدونا اشتبكوا مع قوة صهيونية في مخيم الشابورة بمدينة رفح من مسافة صفر وأوقعوها بين قتيل وجريح
كتائب القسام: استهدفنا خلال الاشتباك دبابة ميركافا بقذيفة "الياسين 105" وفور وصول قوة الإنقاذ تم دك المكان بالهاون
كتائب القسام: استهداف دبابة ميركافا وجرافة D9 بقذيفتي "الياسين 105" واستهداف قوات النجدة وتدمير ناقلة جند وجرافتين
سرايا القدس: قصفنا بقذائف الهاون تجمعًا لجنود وآليات العدو الصهيوني على خط الإمداد في محور نتساريم
كتائب شهداء الأقصى: نخوض اشتباكات مع قوات العدو في محور التقدم بمحيط مسجد البراء جنوب حي تل الهوى بمدينة غزة
سرايا القدس - كتيبة جنين: استهدفنا مستوطنة "شاكيد" بصليات كثيفة من الرصاص
الخارجية الكويتية: ندين الهجوم الذي تعرضت له الجمهورية الإسلامية الإيرانية وأدى إلى اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحماس
منذ 22 mins
31 July، 2024
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