طيران العدو الاسرائيلي يشن غارة بمحيط مسجد حسن البنا في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 31 2024 - 19:04

طيران العدو الاسرائيلي يشن غارة بمحيط مسجد حسن البنا في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة

منذ 55 mins 31 July، 2024
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