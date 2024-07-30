أفادت وسائل إعلام غربية بأن المملكة المتحدة خرجت من قائمة الدول الصناعية العشر الأولى، بينما احتلت روسيا المرتبة الثامنة فيها.

وبحسب المصادرفقد خرجت المملكة المتحدة لأول مرة من قائمة الدول الصناعية العشر الأولى في العالم على خلفية “إعادة رسم ملامح” الاقتصاد العالمي… لقد تراجعت المملكة المتحدة إلى ما دون المكسيك وروسيا”.

ووفقا صحيفة “تايمز”، تظهر بيانات لعام 2022، أن بريطانيا تحتل المرتبة الثانية عشرة بين أكبر الاقتصادات الصناعية، أي أقل بأربع مراتب مقارنة بالعام السابق. وفي الوقت ذاته، تقدمت روسيا في الترتيب، إلى المرتبة الثامنة بسبب زيادة الإنتاج الدفاعي.

وعلى خلفية ذلك، دعت منظمة “مايك يو كي” (Make UK) إلى استراتيجية صناعية طويلة المدى لدعم قطاع التصنيع في الاقتصاد البريطاني.

وتصدرت الصين قائمة الدول الصناعية العشر الأولى، تلتها الولايات المتحدة الأمريكية، ثم اليابان.

المصدر: سبوتنيك