دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، نفّذت المقاومة الإسلامية عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الاثنين 29-07-2024، وفقًا للآتي:

1- استهداف موقع البغدادي بعشرات صواريخ الكاتيوشا، كردٍ على ‌‌‌‌‌‏‌‌‌‏‌‌‏الاعتداء والاغتيال الذي نفذه العدو الإسرائيلي في بلدة شقرا.

2- استهداف تموضع لجنود العدو في موقع ‏الراهب بالصواريخ الموجهة، كردٍ على ‏الاعتداء والاغتيال الذي نفذه العدو الإسرائيلي في بلدة شقرا.‏

3- الساعة 15:20 استهداف منظومة فنية ‏تجسسية تم تثبيتها مؤخرًا في موقع المالكية بالأسلحة المناسبة واصابتها إصابة مباشرة.

4- الساعة 16:10 استهداف التجهيزات الفنية ‌‏المستحدثة التي تم تثبيتها مؤخرًا في تلة الكرنتينا بالأسلحة المناسبة واصابتها إصابة مباشرة ما ‏أدى ‏إلى تدميرها.

5- الساعة 16:30 بعد مراقبة ‌‏ومتابعة لقوات العدو الإسرائيلي في موقع الراهب، كمن مجاهدو ‌‏المقاومة الإسلامية لدبابة ميركافا، وعند وصولها إلى دائرة نيران ‏المجاهدين استهدفوها بصاروخ موجّه وأصابوها ‏إصابة مباشرة.

6- الساعة 17:30 استهداف موقع العباد ودشمه ‏وتجهيزاته التجسسية بالأسلحة المناسبة واصابتها إصابة مباشرة مما أدى إلى تدمير التجهيزات ‏المستهدفة، وذلك في إطار الرد ‏على ‏الاعتداء والاغتيال الذي نفذه العدو الإسرائيلي في بلدة شقرا.

7- الساعة 17:53 استهداف التجهيزات التجسسية في ‏موقع حدب يارين بالأسلحة المناسبة واصابتها إصابة مباشرة مما أدى إلى تدميرها، وذلك في إطار الرد ‏على ‏الاعتداء والاغتيال الذي نفذه العدو الإسرائيلي في بلدة شقرا.

8- الساعة 18:30 استهداف تجمع لجنود العدو في ‏محيط موقع الراهب بالأسلحة الصاروخية واصابوه إصابة مباشرة، وذلك في إطار الرد ‏على ‏الاعتداء والاغتيال الذي نفذه العدو الإسرائيلي في بلدة شقرا.

المصدر: الاعلام الحربي