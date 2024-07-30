دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، نفّذت المقاومة الإسلامية عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الاثنين 29-07-2024، وفقًا للآتي:
1- استهداف موقع البغدادي بعشرات صواريخ الكاتيوشا، كردٍ على الاعتداء والاغتيال الذي نفذه العدو الإسرائيلي في بلدة شقرا.
2- استهداف تموضع لجنود العدو في موقع الراهب بالصواريخ الموجهة، كردٍ على الاعتداء والاغتيال الذي نفذه العدو الإسرائيلي في بلدة شقرا.
3- الساعة 15:20 استهداف منظومة فنية تجسسية تم تثبيتها مؤخرًا في موقع المالكية بالأسلحة المناسبة واصابتها إصابة مباشرة.
4- الساعة 16:10 استهداف التجهيزات الفنية المستحدثة التي تم تثبيتها مؤخرًا في تلة الكرنتينا بالأسلحة المناسبة واصابتها إصابة مباشرة ما أدى إلى تدميرها.
5- الساعة 16:30 بعد مراقبة ومتابعة لقوات العدو الإسرائيلي في موقع الراهب، كمن مجاهدو المقاومة الإسلامية لدبابة ميركافا، وعند وصولها إلى دائرة نيران المجاهدين استهدفوها بصاروخ موجّه وأصابوها إصابة مباشرة.
6- الساعة 17:30 استهداف موقع العباد ودشمه وتجهيزاته التجسسية بالأسلحة المناسبة واصابتها إصابة مباشرة مما أدى إلى تدمير التجهيزات المستهدفة، وذلك في إطار الرد على الاعتداء والاغتيال الذي نفذه العدو الإسرائيلي في بلدة شقرا.
7- الساعة 17:53 استهداف التجهيزات التجسسية في موقع حدب يارين بالأسلحة المناسبة واصابتها إصابة مباشرة مما أدى إلى تدميرها، وذلك في إطار الرد على الاعتداء والاغتيال الذي نفذه العدو الإسرائيلي في بلدة شقرا.
8- الساعة 18:30 استهداف تجمع لجنود العدو في محيط موقع الراهب بالأسلحة الصاروخية واصابوه إصابة مباشرة، وذلك في إطار الرد على الاعتداء والاغتيال الذي نفذه العدو الإسرائيلي في بلدة شقرا.
المصدر: الاعلام الحربي