أبرق نائب رئيس “المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى” في لبنان الشيخ علي الخطيب إلى الرئيس السوري بشار الأسد، معزيا بشهداء بلدة مجدل شمس في الجولان المحتل.

وقال الشيخ الخطيب في برقيته “تلقينا بمزيد من الألم والحزن نبأ استشهاد عدد من المدنيين الأبرياء في بلدة مجدل شمس المحتلة، جراء عمل إرهابي صهيوني يضيفه إلى جرائمه التي يرتكبها في غزة”، وتابع “إننا إذ ندين ونشجب هذا العمل الإرهابي ضد سوريا الشقيقة وشعبها الشقيق نتقدم من سيادتكم والشعب السوري العزيز وأهالي الشهداء بأحر التعازي والمواساة سائلين الله تعالى للشهداء الرحمة وللجرحى الشفاء العاجل”.

وامل الشيخ الخطيب “لسوريا الشقيقة مزيدا من المنعة والاقتدار وأن يأخذ الله بأيديكم ويحقق آمال بلدكم وشعبكم في الانتصار على قوى الشر الإرهابية والاحتلال، وأن يطيل في عمركم لخدمة سوريا وشعبها الشقيق”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام