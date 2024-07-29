جيش الاحتلال ينسف مبانٍ سكنية في بلدة القرارة شمالي مدينة خانيونس – موقع قناة المنار – لبنان
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July 29 2024 - 08:20
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جيش الاحتلال ينسف مبانٍ سكنية في بلدة القرارة شمالي مدينة خانيونس
منذ 46 mins
29 July، 2024
عاجل
خانيونس
غزة
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