أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، خلال لقائه بالمرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأميركية، دونالد ترامب، أن الفريق المفاوض سيتوجه إلى العاصمة الإيطالية روما يوم الأحد لاستئناف المفاوضات لإبرام صفقة تبادل أسرى. وقال نتنياهو خلال اللقاء الذي عقد في فلوريدا، إن “الوقت سيحدد ما إذا كنا قريبين من التوصل إلى صفقة”.

وانتقد مسؤول أمني إسرائيلي تعامل نتنياهو مع مفاوضات صفقة تبادل الأسرى، وذكر أن “سعي نتنياهو إلى الضغط على حماس هو رهان على حياة الإسرائيليين المحتجزين”.

وأضاف أن “الاعتقاد بأن يمكن الضغط أكثر هو رهان كبير على أشخاص قد لا يكونوا على قيد الحياة، ولا يتعلق الأمر بهم فقط إنما على سكان الشمال الذين ينتظرون العودة إلى منازلهم. يجب أن نركز على منطقتهم أيضا”.

وأشار المسؤول نفسه إلى أن “نتنياهو يريد الضغط أكثر من أجل الحصول على تنازلات أكبر من حماس مثل زيادة عدد المختطفين الأحياء، ويدعي أنه لم يضف شروطا إضافية رغم وجود خلاف حول هذا الأمر، وفي الأثناء حماس بدأت بالإشارة إلى أنها ترفض المقترح الإسرائيلي حتى قبل أن يصل إليها”.

وفي السياق، نقل موقع “أكسيوس” عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين لم يكشف عن هوياتهم، قولهم إنه “من المتوقع أن يلتقي مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية (CIA)، وليام بيرنز، مع مسؤولين رفيعي المستوى من إسرائيل وقطر ومصر في روما يوم الأحد في مسعى لإتمام اتفاق بشأن الرهائن المحتجزين في غزة ووقف إطلاق النار”.

وبحسب التقارير، سيشارك في الاجتماع بالإضافة إلى بيرنز، كلا من رئيس الموساد، ديفيد برنياع، رئيس وزراء قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس جهاز المخابرات المصرية العامة عباس كامل.

وأعلن مصدر مصري مساء الجمعة، أن اجتماعا رباعيا تشارك فيه مصر وقطر والولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي سيعقد الأحد في روما، لبحث التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار في غزة. وأضاف أن “اجتماع روما يأتي في إطار استمرار جهود الوسطاء للوصول إلى اتفاق هدنة بقطاع غزة”؛ دون تفاصيل إضافية.

المصدر: مواقع