سرايا القدس: مجاهدونا فجروا بالاشتراك مع مجاهدي كتائب القسام دبابة صهيونية من نوع “ميركافاه” بعبوة (ثاقب – خرقية) وقذيفة “الياسين 105” بمحيط منطقة الشيخ ناصر شرق خانيونس في غزة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
July 25 2024 - 21:36

سرايا القدس: مجاهدونا فجروا بالاشتراك مع مجاهدي كتائب القسام دبابة صهيونية من نوع “ميركافاه” بعبوة (ثاقب – خرقية) وقذيفة “الياسين 105” بمحيط منطقة الشيخ ناصر شرق خانيونس في غزة

منذ 27 mins 25 July، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

إستبيان

متابعي قناة المنار شاركونا في استبيان حول برامج عاشوراء ٢٠٢٤
إغلاق مشاركة