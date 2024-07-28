مراسل المنار: قصف مدفعي صهيوني يستهدف اطراف بلدة ميس الجبل – موقع قناة المنار – لبنان
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الخارجية السورية: اقترف الاحتلال "الإسرائيلي" أمس جريمة بشعة في مجدل شمس
مراسل المنار: قصف مدفعي صهيوني يستهدف اطراف بلدة ميس الجبل
منذ 38 mins
28 July، 2024
عاجل
بلدة ميس الجبل
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