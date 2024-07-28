خلال تصريح صحفي علّق نائب الأمين العام لحركة النضال اللبناني العربي طارق سليم الداوود على حادثة مجدل شمس فقال :”نتقدم بأحر التعازي لذوي الشهداء وعموم أهالي مجدل شمس والجولان المحتل، والمواساة للجرحى والمصابين جراء العمل الإجرامي الممنهج الذي تقوم فيه دولة الاحتلال التي تمارس شتى وسائل القتل والعنف الذي يعتبر انتهاكا صارخا للقانون الدولي ويتعارض مع مبادئ الإنسانية وحقوق الإنسان، ونؤكد التزامنا ودعمنا الدائم والمستمر للمقاومة الإسلامية بوجه العدو الإسرائيلي سيما في هذه المرحلة الدقيقة التي يحاول الكيان الغاصب استغلالها لزرع بذور الفتنة والإنقسام بهدف استعطاف الأقليات في المنطقة وتصوير نفسه بأنه الحامي لها، وإننا إذ نؤكد عروبة الجولان المحتل ونشيد بمواقف اهله الذين أثبتوا على مر التاريخ انتمائهم الأصيل لسوريا ورفضهم الدائم للجنسية الإسرائيلية وثباتهم على مواقف بني معروف العروبية ، فإننا نقف خلف مواقف الشيخ الجليل المرجع التوحيدي أمين الصايغ وندعوا إلى الوئام والتعاضد لما فيه مصلحة طائفة الموحدين الدروز”.

المصدر: بريد الموقع