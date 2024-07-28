مراسل المنار: صواريخ موجهة نحو هدف عسكري في المواقع المقابلة لبلدة ميس الجبل – موقع قناة المنار – لبنان
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July 28 2024 - 15:04

مراسل المنار: صواريخ موجهة نحو هدف عسكري في المواقع المقابلة لبلدة ميس الجبل

منذ 42 mins 28 July، 2024
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