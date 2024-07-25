وسائل إعلام إسرائيلية: الإعلان عن إصابة جنديين بجروح خطيرة خلال المعارك جنوب قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
July 25 2024 - 19:20

وسائل إعلام إسرائيلية: الإعلان عن إصابة جنديين بجروح خطيرة خلال المعارك جنوب قطاع غزة

منذ 1 ساعة 25 July، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

إستبيان

متابعي قناة المنار شاركونا في استبيان حول برامج عاشوراء ٢٠٢٤
إغلاق مشاركة