يديعوت احرونوت: تضرر 12 منزلاً في المنارة جراء امتداد  ‫حريق اندلع بفعل صواريخ اطلقت من لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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July 25 2024 - 16:52

يديعوت احرونوت: تضرر 12 منزلاً في المنارة جراء امتداد  ‫حريق اندلع بفعل صواريخ اطلقت من لبنان

منذ 8 mins 25 July، 2024
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