دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، نفّذت المقاومة الإسلامية عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الأربعاء 24-07-2024، وفقًا للآتي:

1- الساعة 19:45 استهداف موقع رويسة القرن في ‏مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية واصابته إصابة مباشرة.

2- بعد ‏مراقبة ومتابعة لحركة العدو الإسرائيلي في موقع المالكية، وعند رصد دخول آليات عسكرية الى الموقع ‏استهدفها مجاهدو المقاومة الإسلامية بالأسلحة الصاروخية وقذائف المدفعية واصابوها ‏إصابة مباشرة.

المصدر: الاعلام الحربي