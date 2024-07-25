دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، نفّذت المقاومة الإسلامية عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الأربعاء 24-07-2024، وفقًا للآتي:
1- الساعة 19:45 استهداف موقع رويسة القرن في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية واصابته إصابة مباشرة.
2- بعد مراقبة ومتابعة لحركة العدو الإسرائيلي في موقع المالكية، وعند رصد دخول آليات عسكرية الى الموقع استهدفها مجاهدو المقاومة الإسلامية بالأسلحة الصاروخية وقذائف المدفعية واصابوها إصابة مباشرة.
المصدر: الاعلام الحربي