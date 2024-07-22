دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، نفّذت المقاومة الإسلامية عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الأحد 21-07-2024، وفقًا للآتي:
1- استهداف مستعمرة دفنا بصواريخ الكاتيوشا، كردٍ على اعتداءات العدو الإسرائيلي التي طالت المدنيين في بلدة عدلون وأصابت عدداً منهم بِجراح.
2- الساعة 13:24 استهداف موقع الرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية واصابته إصابة مباشرة.
3- الساعة 14:08 استهداف موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية واصابته إصابة مباشرة.
4- شن هجوم جوي بسرب من المسيرات الانقضاضية استهدفت المقر المستحدث لقوات العدو في مستعمرة حانيتا وأصابت نقطة تجمع الجنود فيه بشكل مباشر موقعة فيهم إصابات مؤكدة بين قتيل جريح، كردٍ على اعتداءات العدو الإسرائيلي التي طالت بلدتي عدلون وحولا.
5- استهداف مقر قيادة الفيلق الشمالي في قاعدة عين زيتيم بصواريخ الكاتيوشا، كردٍ على اعتداءات العدو الإسرائيلي التي طالت بلدتي عدلون وحولا.
6- استهداف ثكنة زرعيت بقذائف المدفعية، كردٍ على اعتداء العدو الإسرائيلي الذي طال الجيش اللبناني في علما الشعب.
المصدر: الاعلام الحربي