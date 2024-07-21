اعلام العدو: “إسرائيل” التي تقاتل على جبهتين والبعيدة عن اليمن بطائراتها القديمة للتزود بالوقود لن ترغب بل وستجد صعوبة في الحفاظ على حملة جوية نشطة ضد اليمنيين – موقع قناة المنار – لبنان
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July 21 2024 - 11:06
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"معهد أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي": هناك صعوبات تعوق إيجاد حل عسكري لتهديدات اليمنيين
اعلام العدو: “إسرائيل” التي تقاتل على جبهتين والبعيدة عن اليمن بطائراتها القديمة للتزود بالوقود لن ترغب بل وستجد صعوبة في الحفاظ على حملة جوية نشطة ضد اليمنيين
منذ 27 mins
21 July، 2024
عاجل
الرد اليمني
العدوان الاسرائيلي على اليمن
اليمن
كيان العدو
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