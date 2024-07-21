اعلام العدو: “إسرائيل” التي تقاتل على جبهتين والبعيدة عن اليمن بطائراتها القديمة للتزود بالوقود لن ترغب بل وستجد صعوبة في الحفاظ على حملة جوية نشطة ضد اليمنيين – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
July 21 2024 - 11:06

اعلام العدو: “إسرائيل” التي تقاتل على جبهتين والبعيدة عن اليمن بطائراتها القديمة للتزود بالوقود لن ترغب بل وستجد صعوبة في الحفاظ على حملة جوية نشطة ضد اليمنيين

منذ 27 mins 21 July، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

إستبيان

متابعي قناة المنار شاركونا في استبيان حول برامج عاشوراء ٢٠٢٤
إغلاق مشاركة