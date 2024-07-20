حزب الله: نُؤكد اننا نقف بقوة ‏إلى جانب ‏الشعب اليمني في الدفاع عن نفسه وسيادته وموقفه البطولي والتاريخي إلى ‏جانب ‏فلسطين وشعبها ومقاومتها – موقع قناة المنار – لبنان
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July 20 2024 - 22:06

حزب الله: نُؤكد اننا نقف بقوة ‏إلى جانب ‏الشعب اليمني في الدفاع عن نفسه وسيادته وموقفه البطولي والتاريخي إلى ‏جانب ‏فلسطين وشعبها ومقاومتها

منذ 34 mins 20 July، 2024
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