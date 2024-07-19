دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، نفّذت المقاومة الإسلامية عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الخميس 18-07-2024، وفقًا للآتي:

1- الساعة 14:44 استهداف التجهيزات التجسسية المستحدثة المنصوبة على رافعة في موقع حدب يارين بالأسلحة المناسبة واصابتها إصابة مباشرة مما أدى الى تدميرها.

2- الساعة 15:30 استهداف التجهيزات التجسسية ‏المنصوبة على المركز المستحدث لطواقم الجمع الحربي والاستطلاع في مستعمرة المطلة بصاروخ ‏موجه واصابتها إصابة مباشرة ما أدى الى تدميرها.

3- الساعة 16:02 استهداف موقع بركة ريشا بصواريخ بركان واصابته إصابة مباشرة واندلاع النيران فيه.

4- الساعة 16:02 استهداف موقع الراهب بصواريخ بركان واصابته إصابة مباشرة واندلاع النيران فيه.

5- الساعة 17:05 استهداف موقع رويسات ‌‏العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية واصابته إصابة مباشرة.

6- الساعة 17:05 استهداف دبابة ميركافا ‏في موقع حدب يارين بصواريخ ضد الدروع واصابتها بشكل مباشر، ‏مما أدى إلى تدميرها واشتعال ‏النيران فيها.

7- شن هجوم جوي بِسرب من ‏المسيرات الإنقضاضية على قاعدة فيلون (مقر ألوية الفرقة 210 ومخازنها في المنطقة الشمالية) ‏جنوب شرق مدينة صفد المحتلة، مُستهدفةً أماكن تموضع واستقرار ضباطها وجنودها، حيث أصابتها ‏بِدقة وحققت فيها إصابات مؤكدة، كردٍ على ‏الإعتداءات والإغتيالات التي نفذها العدو الإسرائيلي في بلدتي غزة (البقاع الغربي) وجبال البطم ‏الجنوبية.

8- الساعة 17:17 استهداف موقع المرج ‏بصواريخ بركان واصابته إصابة مباشرة.

9- شن هجوم جوي بِسرب من ‏المسيرات الإنقضاضية على مقر قيادة اللواء الغربي (300) المُستحدث جنوب مستعمرة يعرا، ‏مُستهدفةً أماكن تموضع واستقرار ضباطه وجنوده وحققوا فيها إصابات مؤكدة، كردٍ على ‏الإعتداءات والإغتيالات التي نفذها العدو الإسرائيلي في بلدتي غزة (البقاع الغربي) وجبال البطم ‏الجنوبية.

المصدر: الاعلام الحربي