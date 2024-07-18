ارتفاع التضخم في دبي إلى 3.85% خلال يونيو

ارتفاع التضخم في دبي إلى 3.85% في يونيو /حزيران مقابل 3.81% في مايو أيار الماضي، وسط ارتفاع أسعار 12 مجموعة إنفاق وسلع.

ووفقاً لبيانات مركزي دبي للإحصاء، قادت مجموعة التأمين والخدمات المالية الارتفاعات بنسبة 8.4%، والسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 6.6% والنقل بحوالي 3.3%، فيما تراجعت فقط مجموعة التبغ بنسبة 3.63%.

وعلى نطاق شهري، ارتفع الرقم القياسي العام بنسبة 0.28%يونيو حزيران الماضي بعد انكماشه بنحو 0.24% في مايو أيار الماضي.

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وترجع الأسباب لارتفاع مجموعة الترفيه والرياضة والثقافة بحوالي 6.9%، والطعام والمشروبات، والسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود، والأثاث، والاتصالات.

فيما تراجع مجموعات المطاعم والفنادق بحوالي 1.3%، والنقل، والتبغ، والتأمين والخدمات المالية، والعناية الشخصية. هذا واستقرت 3 مجموعات هي الملابس، والصحة، والتعليم.

المصدر: cnbcarabia