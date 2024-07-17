المقاومة الاسلامية تقصف مستعمرات ‌‏”كفرحوشن” و “أورهغنوز” و “باريوحاي” و “ميرون” بعشرات صواريخ الكاتيوشا، في إطار الرد على ‌‌‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً كفركلا وعيترون ‏وعيتا الشعب وأم التوت وسقوط الشهداء الثلاث – موقع قناة المنار – لبنان
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July 17 2024 - 00:48

المقاومة الاسلامية تقصف مستعمرات ‌‏”كفرحوشن” و “أورهغنوز” و “باريوحاي” و “ميرون” بعشرات صواريخ الكاتيوشا، في إطار الرد على ‌‌‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً كفركلا وعيترون ‏وعيتا الشعب وأم التوت وسقوط الشهداء الثلاث

منذ 1 ساعة 16 July، 2024
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