تعزيزات عسكرية تقتحم مدينة نابلس بعد اكتشاف قوة خاصة في مخيم بلاطة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
July 16 2024 - 12:44

تعزيزات عسكرية تقتحم مدينة نابلس بعد اكتشاف قوة خاصة في مخيم بلاطة

منذ 45 mins 16 July، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

إغلاق مشاهدة