سرايا القدس: قصفنا “سديروت” ومغتصبات غلاف غزة برشقة صاروخية – موقع قناة المنار – لبنان
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July 16 2024 - 14:38
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سرايا القدس: قصفنا “سديروت” ومغتصبات غلاف غزة برشقة صاروخية
منذ 1 ساعة
16 July، 2024
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