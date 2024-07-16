كتائب شهداء الأقصى – نابلس : اكتشفنا قوة خاصة صهيونية تسللت إلى مخيم بلاطة ونخوض معها اشتباكات ضارية بالأسلحة الرشاشة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 16 2024 - 12:44

كتائب شهداء الأقصى – نابلس : اكتشفنا قوة خاصة صهيونية تسللت إلى مخيم بلاطة ونخوض معها اشتباكات ضارية بالأسلحة الرشاشة

منذ 46 mins 16 July، 2024
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