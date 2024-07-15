يديعوت أحرونوت: غضب وإحباط في المنظومة العسكرية بعد التحقيق في إخفاقات الحرب ولم يتم إقالة أو استقالة أي ضابط بالاستخبارات العسكرية – موقع قناة المنار – لبنان
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July 15 2024 - 10:26

يديعوت أحرونوت: غضب وإحباط في المنظومة العسكرية بعد التحقيق في إخفاقات الحرب ولم يتم إقالة أو استقالة أي ضابط بالاستخبارات العسكرية

منذ 55 mins 15 July، 2024
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