الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم: استشهاد أكثر من 300 رياضي خلال العدوان على قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 15 2024 - 00:38

الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم: استشهاد أكثر من 300 رياضي خلال العدوان على قطاع غزة

منذ 60 mins 14 July، 2024
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